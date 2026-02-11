Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 FEB 2026 | 26º
X
País

Horror en Buenos Aires: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Por el hecho fueron imputados sus padres y un tío. Todo sucedió el martes por la noche.

Hoy 08:52
Bebé

La Justicia y la Policía Bonaerense investigan la muerte de una bebé de un año y dos meses en la localidad bonaerense de Ensenada debido a que tenía signos de maltrato y lesiones en sus zonas intimas compatibles con abusos sexuales. Por el caso fueron imputados sus padres y su tío.

El horroroso hecho se conoció en la noche del martes cuando la pequeña cuyas siglas trascendieron como V.A.A fue llevada al Hospital Gutiérrez de La Plata desde su casa de El Dique (Ensenada), según indicaron fuentes policiales.

La beba presentaba un cuadro de convulsión y murió minutos más tarde en el centro de salud ubicado en Diagonal 114 entre 39 y 40, mientras que los médicos indicaron que la pequeña tenía signos de maltrato y lesiones en sus zonas intimas compatibles con abusos sexuales.

Por disposición del Fiscal Martín Almirón (UFI 8 de La Plata), fueron imputados los padres de la niña que fueron identificados como Miguel Angel Allende, de 31 años, y María Jimena Vieras, de 24, mientras que también está involucrado en el caso el tío de la menor, Lucas Tomás Allende, de  27.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y este miércoles será clave el resultado de la autopsia para avanzar con la investigación, la información se sumará al expediente penal y al informe de los médicos.

En tanto, se indicó que el caso tuvo los primeros reportes en la Comisaría Tercera de Ensenada, además tomó intervención el Gabinete de investigadores de la DDI La Plata y se convocó a oficiales de Policía Científica.

TEMAS Buenos Aires

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Olímpico festejó en el suplementario ante Gimnasia (CR) y recuperó la sonrisa en la Liga Nacional
  2. 2. Multarán a quienes depositen residuos sin embolsar en la calle
  3. 3. El tiempo para este miércoles 11 de febrero en Santiago del Estero: se espera una jornada cálida y emiten alerta amarilla por tormentas y vientos intensos
  4. 4. Javier Milei aseguró que Donald Trump es “un ejemplo de coraje y liderazgo”, tras la captura a Nicolás Maduro
  5. 5. “Colores que no se explican, se sienten”: Mitre presentó su nueva camiseta para la Primera Nacional 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT