A 13 años de la muerte de Whitney Houston: el día que el mundo perdió a una de las voces más grandes de la historia

La artista murió el 11 de febrero de 2012 en el hotel Beverly Hilton. Su fallecimiento, ocurrido horas antes de los Grammy, generó impacto global y dejó una marca imborrable en la música.

El 11 de febrero de 2012, Whitney Houston murió a los 48 años en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California. La cantante fue hallada sin vida en la bañera de su suite, horas antes de la ceremonia de los premios Grammy. El fallecimiento provocó conmoción mundial, ya que Houston se encontraba en la ciudad para participar en eventos previos a la entrega de los galardones. Su hija, Bobbi Kristina Brown, tenía 18 años en ese momento.

Las investigaciones oficiales determinaron que la causa de muerte fue ahogamiento accidental, con problemas cardíacos y consumo de cocaína como factores contribuyentes. Según el informe del forense del condado de Los Ángeles, difundido por People, también se detectaron restos de marihuana, Xanax, Benadryl y Flexeril en su organismo, aunque estas sustancias no influyeron en el desenlace.

De acuerdo con declaraciones del jefe forense Craig Harvey, Houston se encontraba viva al sumergirse en el agua. El informe toxicológico indicó que el nivel de cocaína no resultaba letal, pero el uso crónico de la sustancia y su condición cardiaca complicaron su estado. Ed Winter, asistente del forense, sostuvo dos hipótesis: Houston pudo desvanecerse por intoxicación o sufrir un infarto antes de ahogarse.

La artista habló por teléfono con su madre, Cissy Houston, aproximadamente a las 15:15. Menos de media hora después, su asistente la encontró inconsciente en la bañera y notificó a la seguridad del hotel a las 15:43.

La policía, presente en el edificio por el evento de Clive Davis, ingresó rápidamente a la habitación y trató de reanimarla, pero el equipo médico solo pudo constatar su muerte a las 15:55. Houston había realizado su última actuación pública dos días antes, interpretando “Jesus Loves Me” junto a Kelly Price durante una fiesta previa a los Grammy. También visitó a Brandy y Monica en los ensayos para el evento de Clive Davis.

La noche de la tragedia, Clive Davis, amigo y mentor de Houston, mantuvo su tradicional fiesta en el mismo hotel. La noticia del deceso se difundió mientras la artista aún permanecía en el edificio.

De acuerdo con PEOPLE, Davis rindió homenaje a Houston al inicio del evento y expresó su pesar ante los presentes: “Whitney era una persona hermosa y un talento incomparable. Habría querido que la música continuara y su familia pidió que siguiéramos adelante”. La muerte de Houston ocupó portadas de diarios internacionales y generó numerosas expresiones de duelo entre figuras públicas.

En los días posteriores, colegas y amigos de Houston destacaron su legado. Según PEOPLE, Mariah Carey escribió en redes sociales: “Nunca será olvidada como una de las mejores voces que ha existido”. Oprah Winfrey afirmó: “Cada vez que cantaba, oíamos una parte de Dios. Mi corazón está apesadumbrado, pero agradecida por el regalo de Whitney”. Otros artistas, como Tony Bennett, Smokey Robinson y Toni Braxton, compartieron mensajes de reconocimiento.

El funeral se realizó el 19 de febrero de 2012 en Newark, Nueva Jersey, la ciudad donde creció y comenzó su carrera musical. La ceremonia contó con la presencia de figuras destacadas, entre ellas Alicia Keys, quien interpretó “Send Me An Angel”, y Stevie Wonder, que dedicó “Ribbon in the Sky” en homenaje a la cantante. El evento reunió a familiares, amigos y admiradores para rendir tributo a la trayectoria de la artista.

La vida personal de Houston, marcada por éxitos y dificultades, influyó en la percepción pública sobre su figura. De acuerdo con PEOPLE, la cantante luchó durante años contra la adicción a las drogas, una situación que ganó notoriedad hacia el final de su vida. Su relación con el guardaespaldas David Roberts, quien inspiró parcialmente la película “El guardaespaldas” de 1992, también formó parte de su historia personal.

Su legado artístico se mantiene vigente. En 2022, el estreno de la película biográfica “I Wanna Dance With Somebody” revitalizó el interés en su vida y obra. La actriz Naomi Ackle, intérprete de Houston en el filme, expresó su deseo de que la cantante hubiera estado conforme con la representación.

Su influencia de Houston en la música popular sigue presente, tanto en producciones audiovisuales como en lanzamientos póstumos y actividades benéficas inspiradas por su figura.

Whitney es considerada una de las intérpretes más sobresalientes de la historia. Vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo y recibió múltiples premios, incluido el Grammy. Su voz y estilo influyeron en generaciones de artistas y su impacto cultural continúa, incluso después de su muerte. La cantante dejó huella en la música y en quienes la conocieron personal y profesionalmente.

Whitney Houston permanece como referente del talento vocal y la superación de obstáculos. A trece años de su fallecimiento, su obra y legado siguen motivando a músicos y aficionados. La artista consolidó una carrera única, con éxitos que trascendieron fronteras. Su historia representa un capítulo esencial en la cultura contemporánea y la industria musical.