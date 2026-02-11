Boca insiste por Cetré y busca reactivar una negociación que parecía caída

La transferencia se frenó por diferencias médicas, pero el Xeneize todavía intenta renegociar con Estudiantes para cerrar el pase.

Hoy 12:02

Cuando todo indicaba que el arribo de Edwuin Cetré a Boca era cuestión de horas, una diferencia en la interpretación de los estudios médicos puso la operación en pausa. Un antiguo problema en una rodilla encendió la alarma en el cuerpo médico xeneize durante la revisión privada acordada entre los clubes y frenó la firma final. Sin embargo, en la Ribera no dan el pase por caído y creen que todavía puede escribirse otro capítulo.

En Estudiantes esperan que el colombiano se reintegre a los entrenamientos este miércoles, mientras Boca analiza cómo reflotar la negociación. El club azul y oro mantiene a Cetré como prioridad en la prórroga obtenida en este mercado de pases. La idea ahora sería renegociar el monto, ya que originalmente el Xeneize estaba dispuesto a pagar cerca de 5 millones de dólares por el total de la ficha, de los cuales tres iban a ingresar al club platense.

El escenario es claro: si Estudiantes acepta una operación por una cifra menor, el pase podría reactivarse rápidamente. El acuerdo con el DIM, dueño del 50% de los derechos del jugador, y con el propio futbolista no sería un obstáculo. La definición quedará atada a una nueva negociación entre Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón, protagonistas centrales del tira y afloje.

El antecedente con Athletico Paranaense —otra transferencia caída por cuestiones médicas— y esta revisión generan una posición de fuerza para Boca. Sin embargo, Estudiantes sabe que su contraparte también juega contra el reloj: el Xeneize tiene 10 días extra para incorporar por la operación de Rodrigo Battaglia y ese plazo vence este fin de semana. El desenlace, por ahora, sigue abierto.