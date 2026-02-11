Diversidad, historia y placer: abrió el Museo de la Vulva y promete cambiar la educación sexual en Argentina

Con entrada gratuita y actividades educativas, el espacio apuesta a desmitificar la sexualidad femenina y promover información científica sin prejuicios.

La reciente inauguración del Museo de la Vulva en Palermo Soho, Buenos Aires, presenta una propuesta inédita en América Latina orientada a transformar la educación sexual, fomentar el activismo social y desmitificar la diversidad corporal femenina. Antonella Arce, cofundadora y sexóloga, explicó en entrevista exclusiva con Infobae en Vivo A las Nueve, que este espacio se concibe como un “museo vivo”, donde se busca visibilizar aquello que durante décadas fue ocultado o estigmatizado.

“Hace unas semanas inauguramos el Museo de la Vulva, que es completamente diferente a lo estático. Vamos a tener conversatorios, charlas y darle lugar a eso que tanto tiempo en la mujer fue invisibilizado. Poder hablar de vulva en su contexto general, no de vagina, como muchas veces se nombra”, expresó Arce durante la charla con Infobae en Vivo.

El recorrido comienza con una instalación dedicada a la singularidad de la vulva y la diversidad corporal. “Lo primero que vemos es una cantidad de diversidad de vulvas hechas en cerámica por la artista Laura Gandiglio. Hablamos de que no hay una vulva única o ideal. La vulva natural es diferente y única, como somos todos nosotros”, aclaró la cofundadora. Además, subrayó que la muestra trata de desmontar los modelos promovidos en la pornografía y de reivindicar la especificidad de cada cuerpo.

La sexóloga contó detalles sobre el sitio en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Dentro del espacio histórico, se exhiben dispositivos médicos que reflejan cómo la sexualidad femenina fue medicalizada en el pasado. “Tenemos dos vibradores del año 1900, uno eléctrico de Estados Unidos y otro manual de Londres, que se usaban para tratar la histeria femenina. Lo loco es que lo tenía que realizar un médico para poder hacer el movimiento manual y ejercer la vibración sobre la otra persona”, detalló la sexóloga.

También analizó el contexto de época: “En esa época se patologizaba todo lo que nos pasaba a las mujeres: ansiedad, depresión, dolor de cabeza. El problema era que teníamos útero. Descubrieron que haciendo masajes manuales, lo que hoy conocemos como el orgasmo femenino, las mujeres podían recobrar la vitalidad, sentirse mejor, pero en realidad era el orgasmo. Estaba todo banalizado y la mujer no podía disfrutar”.

La vocación social y educativa del museo abarca actividades comunitarias y proyectos con impacto solidario. “Nos encontramos en Palermo Soho y por debajo tenemos nuestra boutique”, explicó Arce. Asimismo destacó la iniciativa Copate, que combate la desigualdad menstrual: “Por cada copita menstrual vendida, donamos otra a una mujer en situación de vulnerabilidad”.

El museo incorpora la educación sexual para adolescentes y la integración con escuelas como pilares centrales de su agenda. “El museo está preparado para mayores de quince años, acompañados de un adulto. Incluso nos han hablado de escuelas para poder ir. La idea es brindar herramientas a las generaciones que vienen y que tengan menos miedo que la nuestra”, agregó Arce.

Durante la conversación en Infobae A las Nueve, la cofundadora abordó los desafíos relativos al placer femenino y el peso negativo de los estereotipos y la pornografía. “El deseo no es vacío, viene acompañado de maternidad, conflictos, el estrés diario. Y a veces no es falta de deseo, sino la problemática del día a día que nos lleva a estar agotadas. Con la ayuda de algún producto, algún juguete y de volver a encontrarse uno mismo primero, podemos reincorporar ese deseo que se creía perdido”, dijo.

En tanto, advirtió, además, sobre los desafíos que hoy enfrentan los jóvenes: “Cada vez se ve más en personas jóvenes, incluso en hombres, la disfunción eréctil por el hecho de cómo tengo que rendir. Y también la enseñanza que hay detrás de la pornografía, donde vemos tamaños diversos, gigantes, cosas que no existen, tiempos prolongados, que no es la verdad”.

El compromiso del equipo interdisciplinario asegura un enfoque integral en cada propuesta educativa. “Tenemos un equipo de médicos, sexólogos, ginecólogos. Toda la información es la correcta y van a aprender de su anatomía naturalmente y no por internet”, enfatizó Arce durante el diálogo.

La meta fundamental del Museo de la Vulva es facilitar espacios y herramientas educativas para las próximas generaciones, de modo que puedan acceder a información y cuidados en libertad, para superar temores y estereotipos del pasado.

Cabe destacar que el se puede visitar de lunes a sábado de 11 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita. El lugar se encuentra ubicado en el Pasaje Santa Rosa 5041, Palermo Soho.