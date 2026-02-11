La presidenta de Venezuela recibió al secretario de Energía de EE.UU. para impulsar la reforma petrolera

Chris Wright se reunió con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Es la visita de más alto nivel de Washington desde la captura de Maduro.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió este miércoles en Caracas con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez para impulsar un “histórico” acuerdo energético.

Es la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y en medio de un acercamiento bilateral para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano operen en Venezuela.

En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como “histórica” la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, “para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad”.

El ministro de Comunicación venezolano, Miguel Pérez Pirela, reafirmó luego en redes sociales que el objetivo del encuentro es revisar la agenda energética que, dijo, debe ser beneficiosa para ambas naciones.

En la reunión también estuvieron el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón Pérez; el representante diplomático del país caribeño ante EE.UU., Félix Plasencia y la encargada de negocios estadounidense en la capital venezolana, Laura Dogu.

“Bienvenido a Venezuela”

“Bienvenido a Venezuela”, dice un mensaje de la embajada de Estados Unidos en su cuenta de X. “Su visita es clave para avanzar la visión de @POTUS (Donald Trump) de una Venezuela próspera”.

“El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”, agregó.