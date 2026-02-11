Detuvieron a camionero boliviano borracho luego de protagonizar un accidente

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia con 1,92 g/l. El camión quedó retenido en el puesto vial Pozo Hondo y el chofer fue trasladado a sede policial.

Un camionero fue aprehendido durante la jornada del 9 de febrero de 2026, luego de protagonizar un siniestro vial entre dos camiones sobre la Ruta Nacional N.º 34, a la altura de la balanza de Las Tijeras, en el departamento Banda.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal del Puesto Vial Pozo Hondo intensificó los controles preventivos sobre la traza nacional con el objetivo de localizar al camión involucrado que circulaba con sentido norte.

Como resultado del operativo, el rodado fue ubicado cuando ingresaba a una estación de servicio cercana a la ciudad de Pozo Hondo.

Al identificar el vehículo, un camión marca Volvo con dominio extranjero, procedente de Cochabamba, Bolivia, se realizó el correspondiente test de alcoholemia a su conductor mediante equipo Dräguer, el cual arrojó resultado positivo de 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el procedimiento tomó intervención el fiscal de turno por la Circunscripción Banda, quien dispuso que se labre la infracción vial correspondiente, quedando el camión retenido en el Puesto Vial Pozo Hondo, mientras que el conductor fue trasladado en calidad de aprehendido a la base de la Comisaría Comunitaria N.º 56.

Asimismo, se informó que, al otro camionero involucrado, un hombre de 64 años, con domicilio en la provincia de Tucumán, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

Como resultado final del procedimiento, el vehículo quedó retenido, el conductor aprehendido y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia interviniente, continuándose con las diligencias de rigor.