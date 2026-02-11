La Policía secuestró un televisor robado y detuvo a un hombre

Identificaron a un hombre que se desplazaba en un motovehículo Honda XR 125 cc, acompañado por una mujer, trasladando un televisor en su correspondiente caja.

Tras una rápida investigación y un allanamiento autorizado por la Justicia, efectivos de la Sección Robo y Hurto lograron recuperar un televisor sustraído y detener al presunto autor. También fue secuestrado el motovehículo utilizado en el hecho.

Personal policial de la Sección Robo y Hurto D.S.C. N° 07 (Frías) realizó un procedimiento en inmediaciones de calle Quintana y Alvear, barrio Centro, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia penal por la sustracción de un televisor.

En el avance de la investigación, los efectivos llevaron adelante un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, logrando identificar a un masculino que se desplazaba en un motovehículo Honda XR 125 cc, color rojo, acompañado por una mujer, trasladando un televisor en su correspondiente caja.

Con estos elementos, el personal policial se constituyó en un domicilio del barrio 76 Viviendas, donde, tras consultar con la fiscal de turno, se dio intervención al Juzgado de Control y Garantías, autorizándose el allanamiento del inmueble.

Como resultado de la medida judicial, se procedió al secuestro de un televisor marca Noblex, de 32 pulgadas, embalado en su caja original. Posteriormente, en la vía pública, se concretó la detencion de un hombre de 41 años, domiciliado en el mismo barrio.

Además, se realizó el secuestro del motovehículo utilizado, el cual carecía de documentación.

Por disposición de la fiscal interviniente, se ordenó la confección de las actuaciones correspondientes, las cuales serán elevadas a sede judicial.