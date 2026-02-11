Ingresar
Messi se lesionó y postergaron el amistoso del Inter Miami ante Independiente del Valle

El capitán argentino sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y el club decidió reprogramar el último partido de la gira sudamericana. La prioridad es cuidarlo antes del inicio de la MLS 2026.

Hoy 20:10

La lesión de Lionel Messi encendió las alarmas en el Inter Miami y obligó a modificar el calendario. Tras el empate 2-2 ante Barcelona de Guayaquil, el club confirmó que el capitán argentino sufrió una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que derivó en la postergación del amistoso frente a Independiente del Valle. El encuentro, que iba a jugarse este viernes 13 de febrero en Puerto Rico, pasó para el jueves 26 del mismo mes.

La decisión tiene que ver con la necesidad de preservar a Messi en plena pretemporada, en medio de viajes exigentes y con el arranque de la MLS 2026 a la vuelta de la esquina. De hecho, antes del duelo reprogramado ante el conjunto ecuatoriano, las Garzas debutarán oficialmente el sábado 21 frente a LAFC. Aunque Leo convirtió un gol y dio una asistencia en el último partido, el cuerpo técnico encabezado por Javier Mascherano prefirió frenar a tiempo para evitar un problema mayor.

El propio Inter Miami difundió el parte médico y confirmó el diagnóstico. El comunicado explicó que Messi no participó del entrenamiento del miércoles debido a la molestia muscular que arrastra desde el partido en Ecuador. Además, detalló que los estudios complementarios ratificaron la lesión y que su regreso a las prácticas dependerá de la evolución clínica en los próximos días.

El 2026 asoma como un año cargado para el rosarino. Además de la defensa del título en la MLS, en el horizonte aparecen la Concachampions y el gran objetivo: el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, en Miami tienen claro que el plan es uno solo: cuidar a su máxima figura para que llegue en plenitud a una temporada que será tan larga como exigente.

