SANTIAGO DEL ESTERO | 12 FEB 2026 | 23º
País

Fuerte temporal de granizo afectó barrios del AMBA en la madrugada

Pasada la medianoche, varias zonas de la Ciudad y el conurbano bonaerense registraron caída de piedras de gran tamaño, sin reportes de heridos.

Hoy 09:34

Durante la madrugada de este jueves, un fuerte temporal de granizo sorprendió a los vecinos de varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La magnitud del fenómeno fue tal que muchos residentes filmaron las piedras con sus celulares y compartieron los videos en redes sociales.

En la Ciudad de Buenos Aires, barrios como Palermo, Recoleta y Barracas se vieron afectados, mientras que en el conurbano bonaerense, la caída de granizo se sintió con mayor intensidad en Pilar, aunque también impactó a La Matanza y José C. Paz.

Usuarios de redes sociales describieron el momento con comentarios como: “Tremendo”, “Me desperté, pensé que eran bombas, estoy en shock” y “La ira de Dios”. Según los testigos, el granizo duró aproximadamente diez minutos, tras varios días consecutivos de altas temperaturas en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta por tormentas aisladas para la madrugada, confirmando la posibilidad de este tipo de fenómenos. Para el resto del día, el SMN pronosticó cielo mayormente a parcialmente nublado, con temperatura mínima de 21 grados y máxima de 28 en la Ciudad.

