Atleta ucraniano fue descalificado por querer usar un casco que homenajeaba a deportistas muertos durante el conflicto con Rusia

Un momento polémico se vivió en los Juegos Olímpicos de Invierno por un casco que iba a usar Vladyslav Heraskevych. El COI dijo que incumplía las normas de “Expresión de los Atletas”.

La jornada en Milán-Cortina quedó marcada por la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de excluir al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych tras su negativa a quitarse un casco en homenaje a los deportistas caídos durante el conflicto bélico con Rusia. Heraskevych pretendía competir con un casco en el que figuran las imágenes de 24 atletas ucranianos fallecidos, gesto que el COI consideró incompatible con la normativa vigente.

“Tras una última oportunidad, el piloto de skeleton Vladyslav Heraskevych, de Ucrania, no podrá participar en su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. La decisión se tomó tras su negativa a cumplir con las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas. El jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas”, difundió el COI en sus redes sociales.

La exclusión de Heraskevych se produjo poco antes de la prueba masculina de skeleton, donde figuraba como uno de los aspirantes destacados. El organismo internacional defendió su postura al amparo de la llamada regla 50.2 de la Carta Olímpica, que establece la prohibición de manifestaciones o propaganda de carácter político, religioso o racial en todas las áreas y sedes olímpicas.

El deportista respondió a su descalificación con un mensaje en sus redes sociales: “Este es el precio de nuestra dignidad”, acompañado de una foto con el llamado ‘casco de la memoria’. En ese mismo canal, Heraskevych explicó el trasfondo de su decisión: “En el casco están representados los atletas que murieron durante la guerra, o para ser más precisos, solo una pequeña fracción de ellos. Es injusto, y estas personas no deberían habernos dejado tan jóvenes. Con esto quiero rendir homenaje a estas personas y a sus familias. El mundo necesita saber el verdadero precio de la libertad ucraniana”.

Durante las jornadas previas, el COI permitió que el atleta utilizara el casco durante los entrenamientos, que no son transmitidos por televisión, pero impidió su uso en la competencia oficial. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se acercó personalmente el jueves a las instalaciones de Eugenio Monti para dialogar con Heraskevych y buscar una solución alternativa. Según relataron NBCNews y Reuters, Coventry expresó: “Nadie, nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje. Es un mensaje contundente”. A pesar de los intentos de mediación, el organismo ofreció solo dos opciones: portar un brazalete negro en señal de duelo o exhibir el casco únicamente fuera del campo de juego.

El comunicado del COI remarca que “las Directrices sobre la Expresión de los Atletas” se confeccionaron tras una “consulta global con 3500 atletas de todo el mundo” en 2021 e incluso remarcaron que duranta la cita olímpica a los atletas se les ofrecen “diversas oportunidades para lamentar y expresar sus opiniones, incluso en las zonas mixtas de medios, en las redes sociales, durante conferencias de prensa y en entrevistas”.

La negativa a aceptar estas alternativas provocó una reacción en cadena en Ucrania. La directora ejecutiva del Comité Olímpico Nacional de Ucrania, Lyudmila Panchenko, declaró: “Hoy, el Comité Olímpico Nacional de Ucrania y la selección nacional de Ucrania apoyan a Vladislav y su acción. Creemos que realmente debería actuar en ese casco. En esto, somos uno, solidarios e indestructibles”.

El caso adquirió dimensión política con la intervención del presidente Volodymyr Zelenskyy, quien conversó con las partes implicadas durante las negociaciones. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificó la descalificación como “un momento de vergüenza”.

Heraskevych, quien ya había mostrado mensajes de paz en ediciones olímpicas anteriores, realizó tres peticiones públicas tras la controversia: levantar la prohibición del casco, recibir una disculpa por la presión sufrida y que, como muestra de solidaridad, se proporcionen generadores eléctricos a las instalaciones deportivas ucranianas afectadas por bombardeos.

En un comunicado posterior a la decisión, el COI insistió en que “estaba muy interesado en que el Sr. Heraskevych compitiera” y subrayó su respeto por el mensaje del atleta, pero reiteró la necesidad de mantener la neutralidad política en el terreno de juego. Según detalló BBC News, la decisión final fue ratificada por un jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton.

Heraskevych aseguró que el homenaje a los deportistas fallecidos “significa más que cualquier medalla que jamás podría conseguir”, porque “ellos dieron lo más precioso que tenían”. El Comité Olímpico de Ucrania, en un mensaje difundido tras el fallo, manifestó: “Vladislav no participó hoy, pero no estaba solo: toda Ucrania estaba con él. Porque cuando un atleta defiende la verdad, el honor y la memoria, eso ya es una victoria”.

El COI detalló que desde el pasado 9 de febrero comenzaron las conversaciones con el atleta ucraniano con el fin de encontrar una solución. “Para lamentar la pérdida de sus compañeros atletas, el COI ofreció al Sr. Heraskevych un brazalete negro o una cinta negra como alternativa al uso del casco”, explicaron la oferta que le realizaron el 10 de febrero, pero el deportistas “confirmó por escrito que tenía intención de utilizar el casco”. Durante la última reunión este 12 de febrero, “se negó a cambiar su postura” y el COI decidió “retirarle la acreditación para los Juegos Milano Cortina 2026″.

“No se trata del mensaje; se trata, literalmente, de las reglas y el reglamento. En este caso, el campo de juego, debemos mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, eso significa que no se permiten los mensajes”, argumentó la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.