En vivo: Diputados debate el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-UE

La Libertad Avanza y aliados buscarán bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Hoy 11:28

El Gobierno afrontará este jueves su primer test en lo que va del año en la Cámara de Diputados, cuando se vote en el recinto el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil y también la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

En un "súper miércoles" de actividad legislativa, el oficialismo logró el apoyo de aliados y de fuerzas dialoguistas para firmar dictamen de mayoría a favor de ambos proyectos, lo que le permite encarar la sesión especial de este jueves con viento de cola y generalizado optimismo.

La jornada, que abrirá el telón a las 11 con el inicio de la sesión, podría extenderse hasta la madrugada por la importancia que tienen ambas iniciativas, aunque la duración podría acortarse si los bloques acuerdan depurar las listas de oradores.

La función en Diputados coronará una semana de hiper actividad en el Congreso, que tuvo como hito principal la votación de la reforma laboral en el Senado, en medio de una accidentada movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo.