El Atlético de Madrid de los argentinos y el Barcelona se juegan todo en la primera semi de Copa del Rey

El equipo del Cholo Simeone recibe este jueves al líder de LaLiga en el duelo de ida, con la obligación de hacerse fuerte en casa ante los de Hansi Flick que llegan encendido.

Hoy 11:35

Las semifinales del torneo ofrecen un cruce de alto voltaje entre Atlético Madrid y Barcelona, que se medirán este jueves desde las 17.00 en el partido de ida de la Copa del Rey. El conjunto de Diego Simeone será local y sabe que necesita una ventaja para viajar al Camp Nou con chances reales de clasificación. Del otro lado estará un Barça en gran forma, que llega como favorito por presente y resultados.

El Atlético arriba golpeado tras caer 1-0 ante Betis por LaLiga, donde se mantiene en el tercer puesto pero con rendimiento irregular. La necesidad de dar un golpe fuerte en esta serie es evidente para los madrileños, que confían en su poder ofensivo con Julián Álvarez, Antoine Griezmann y el recién llegado Ademola Lookman, un tridente capaz de cambiar un partido en una jugada.

El presente de Barcelona es muy distinto. Viene de golear 3-0 a Mallorca y sigue como líder del campeonato español, respaldado por una racha positiva que alimenta la confianza del equipo de Hansi Flick. En ataque, los blaugranas cuentan con nombres desequilibrantes como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford, mientras Raphinha acelera su recuperación para intentar meterse en la serie.

El último antecedente entre ambos fue el 2 de diciembre de 2025 en el Camp Nou, con triunfo 3-1 del Barcelona gracias a los goles de Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres. Ese recuerdo todavía pesa en Madrid, donde el Atlético buscará revancha inmediata. La serie promete tensión, jerarquía y un duelo táctico de primer nivel entre dos gigantes del fútbol español.

