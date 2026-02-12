“Cumbres borrascosas” será el gran estreno del Cine Renzi de esta semana

Para que las familias puedan acceder a ver las películas, la histórica sala de proyecciones mantiene los tickets a precios accesibles y promociones de productos como pochoclos y gaseosas.

11/02/2026

El Cine Teatro Municipal Renzi de la ciudad de La Banda, renovará su cartelera con “Goat: La cabra que cambió el juego”, “El Susurro” y “Cumbres borrascosas”, que se proyectarán desde el jueves 12 hasta el miércoles 18.

Para que las familias puedan acceder a ver las películas de su consideración, la histórica sala de proyecciones mantiene los tickets a precios accesibles y promociones para consumir productos como pochoclos y gaseosas.

De este modo, las entradas generales:

menores $5.000

mayores $6.000

Espacio INCAA $3.000

jubilados y estudiantes $1.500.

Cartelera semanal

En los horarios de las 16 y las 18, se proyectará “Goat: La cabra que cambió el juego”, es una película animada de Sony Pictures Animation. La cinta cuenta la historia de Will Harris, una cabra deportista que sueña con ser jugador de rugiball profesional. A pesar de ser de baja estatura, demostrará que puede ser un jugador prometedor dentro de un mundo muy grande

En el marco del Espacio INCAA, desde el 12 hasta el 15 a las 20, el público podrá ver “El susurro”, una película argentina - uruguaya de terror y suspenso, dirigida por Gustavo Hernández. La historia mezcla elementos de terror, suspenso y drama familiar, donde dos hermanos Lucía y Adrián buscan refugio en una casa remota tras huir de su padre violento, enfrentando una aterradora red criminal y secretos familiares sobrenaturales.

Finalmente, en el horario de las 21:45hs, se proyectará el gran estreno de “Cumbres borrascosas”, película dramática escrita, dirigida y producida por Emerald Fennell, basada en la novela homónima de 1847 de Emily Brontë. Margot Robbie y Jacob Elordi, protagonizan una historia de amor con los páramos de Yorkshire como telón de fondo, que explora la intensa y destructiva relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.