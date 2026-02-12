Ingresar
La intendente Fuentes mantuvo una reunión de trabajo con directivos del Círculo Odontológico

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 18:10
norma fuentes

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital, al presidente del Círculo Odontológico de Santiago del Estero, Emmanuel Cheein.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre la continuidad del trabajo articulado en los jardines de infantes referido al programa de salud bucal.

Acompañaron a la intendente Fuentes, los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski y de Gobierno, Walter Medina Salomón. Mientras que por la comisión directiva del Círculo Odontológico también asistieron su vicepresidente, Ignacio Catella, Silvia Rodríguez Casorla y Maria Silvia Cheein.

