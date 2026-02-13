Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 FEB 2026 | 22º
X
Somos Deporte

Independiente volvió a festejar ante Lanús y quedó a tiro de la cima

El Rojo consiguió un triunfazo ante el Granate al imponerse por 2 a 0 en Avellaneda.

Hoy 22:06
Independiente Lanús

TEMAS Club Atlético Lanús Club Atlético Independiente Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron al delincuente que robó y apuñaló a un remisero durante un falso viaje en La Banda
  2. 2. Misterio y conmoción: una niña de 3 años murió tras ingresar de urgencia al CePSi
  3. 3. El Gobierno provincial se reunió con gremios docentes para definir la pauta salarial 2026
  4. 4. Luciano Castro, internado en una clínica de rehabilitación tras sus escándalos mediáticos
  5. 5. El tiempo para este viernes 13 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 26º de máxima y tormentas fuertes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT