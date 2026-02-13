Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 FEB 2026 | 21º
X
Somos Deporte

Defensa y Justicia y Vélez juegan un duelo clave en Varela por la cima de la Zona A

El Halcón recibe al Fortín este viernes a la noche tras su gran triunfo en Rosario. Los de Soso quieren bajar a uno de los equipos más firmes del torneo.

Hoy 07:55

Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield jugarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio Norberto Tomaghello, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Después de su excursión triunfal en Rosario, el equipo de Mariano Soso intentará convertirse en el verdugo del invicto fortinero. Se espera un cruce dinámico entre dos conjuntos que proponen.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Halcón de Varela arrancó bien el campeonato y llega en alza tras vencer 3-2 a Newell’s Old Boys como visitante. Ese resultado lo dejó en los primeros puestos del Grupo A, aunque no todo es perfecto: la irregularidad en el juego y las lesiones de David Martínez y Abiel Osorio obligan a reacomodar piezas. Aun así, el balance es positivo para un equipo que sostiene su idea ofensiva.

Del otro lado aparece un Vélez sólido e incómodo para cualquiera. La victoria 2-1 frente a Boca Juniors en el José Amalfitani fortaleció al grupo que conduce Guillermo Barros Schelotto, conforme con la producción colectiva. Fue una noche especial para Matías Pellegrini y Diego Valdés, símbolos de un Fortín que quiere seguir arriba y mantener su racha sin derrotas.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Vélez Sarsfield Club Social y Deportivo Defensa y Justicia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron al delincuente que robó y apuñaló a un remisero durante un falso viaje en La Banda
  2. 2. Luciano Castro, internado en una clínica de rehabilitación tras sus escándalos mediáticos
  3. 3. Misterio y conmoción: una niña de 3 años murió tras ingresar de urgencia al CePSi
  4. 4. El tiempo para este viernes 13 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 26º de máxima y tormentas fuertes
  5. 5. La mamá de Jeremías Monzón sobre la ley que baja la edad de imputabilidad: “Es un legado de nuestros hijos”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT