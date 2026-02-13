Defensa y Justicia y Vélez juegan un duelo clave en Varela por la cima de la Zona A

El Halcón recibe al Fortín este viernes a la noche tras su gran triunfo en Rosario. Los de Soso quieren bajar a uno de los equipos más firmes del torneo.

Hoy 07:55

Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield jugarán este viernes desde las 22.15 en el Estadio Norberto Tomaghello, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Después de su excursión triunfal en Rosario, el equipo de Mariano Soso intentará convertirse en el verdugo del invicto fortinero. Se espera un cruce dinámico entre dos conjuntos que proponen.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Halcón de Varela arrancó bien el campeonato y llega en alza tras vencer 3-2 a Newell’s Old Boys como visitante. Ese resultado lo dejó en los primeros puestos del Grupo A, aunque no todo es perfecto: la irregularidad en el juego y las lesiones de David Martínez y Abiel Osorio obligan a reacomodar piezas. Aun así, el balance es positivo para un equipo que sostiene su idea ofensiva.

Del otro lado aparece un Vélez sólido e incómodo para cualquiera. La victoria 2-1 frente a Boca Juniors en el José Amalfitani fortaleció al grupo que conduce Guillermo Barros Schelotto, conforme con la producción colectiva. Fue una noche especial para Matías Pellegrini y Diego Valdés, símbolos de un Fortín que quiere seguir arriba y mantener su racha sin derrotas.