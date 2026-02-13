Defensa y Justicia y Vélez quedaron a mano en Florencio Varela

El Halcón y el Fortín empataron 1-1 en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura.

13/02/2026

Vélez Sarsfield igualó 1-1 como visitante ante Defensa y Justicia por la quinta fecha de la Zona del Torneo Apertura 2026, en el estadio Estadio Norberto Tito Tomaghello. Con este resultado, el Fortín alcanzó la cima del grupo con 11 puntos, mientras que el Halcón quedó tercero con 9 unidades, las mismas que Independiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto comenzó dominando la tenencia, aunque el local fue más profundo en ataque. A los 14 minutos del primer tiempo, tras una salida rápida, Aaron Molinas filtró un pase para la proyección de Juan Gutiérrez, quien controló, se despegó de su marca y sacó un remate colocado al ángulo superior izquierdo de Álvaro Montero para abrir el marcador a favor del conjunto de Florencio Varela.

Con la ventaja, los dirigidos por Mariano Soso enfriaron el trámite y apostaron por mantener la posesión, neutralizando los intentos del Fortín. La primera mitad se cerró sin nuevas ocasiones claras y con un desarrollo más friccionado que vistoso.

En el complemento llegó la reacción velezana. A los 15 minutos, tras un córner desde la izquierda ejecutado por el ex River Manuel Lanzini, Matías Pellegrini aprovechó un rebote del arquero Cristopher Fiermarin y definió con un potente zurdazo junto al travesaño para el 1-1.

El resto del segundo tiempo tuvo pocas situaciones de riesgo. Ambos equipos intentaron sin claridad y terminaron repartiéndose puntos en un duelo parejo, que dejó al Fortín en lo más alto de la tabla y al Halcón expectante en la pelea por los primeros puestos.