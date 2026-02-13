Matías Biscay bancó a River tras otra noche floja y pidió calma

El ayudante reemplazó a Gallardo tras la expulsión y dejó un mensaje optimista. Admitió falencias, explicó el planteo y aseguró que el equipo va a mejorar.

Pese al mal partido y a un rendimiento que recordó a los peores tramos del año pasado, Matías Biscay intentó llevar calma tras la derrota. El ayudante de Marcelo Gallardo habló en una conferencia brevísima, obligada por la expulsión del DT, y dejó un mensaje claro: confianza en el trabajo. “Estamos bien, vamos a salir con las ideas claras. Tratamos de seguir por el mismo camino, vamos a mejorar, lo vamos a conseguir”, aseguró.

Fueron apenas tres respuestas en poco más de dos minutos y medio, pero alcanzaron para explicar el plan inicial y analizar el desarrollo del encuentro ante Argentinos Juniors. Biscay remarcó que el equipo hizo una buena pretemporada y que el rival planteó un partido complejo. También lamentó la falta de eficacia: River generó poco, pero tuvo chances claras que no pudo concretar.

“Hemos generado pocas situaciones, pero las generamos. Si nos poníamos por delante en el marcador, las dificultades iban a ser para ellos”, explicó. Según su mirada, el primer gol del Bicho cambió el escenario y le dio control emocional y futbolístico al rival. El segundo tiempo, dijo, fue manejado mejor por Argentinos, que aprovechó los espacios y la ventaja.

Biscay también justificó la modificación táctica que incluyó sumar un volante y resignar un delantero. El objetivo era poblar el mediocampo para bloquear los circuitos del rival, algo que solo se logró por momentos. El ayudante dirigió el complemento tras la roja a Gallardo y volverá a su rol habitual ante Vélez Sarsfield, ya que el entrenador pagará la multa correspondiente. Mientras tanto, el mensaje interno es uno solo: sostener la idea y corregir rápido.