El Real Madrid de Mastantuono goleó a la Real Sociedad y se subió a lo más alto

El Merengue ganó 4 a 1 por la fecha 24 en el Bernabéu y manda LaLiga.

Hoy 19:07

Real Madrid consiguió un triunfo tan necesario como contundente: venció 4-1 a la Real Sociedad y quedó como líder transitorio de La Liga, trasladándole toda la presión al FC Barcelona. El equipo mostró una versión colectiva muy superior a sus últimas presentaciones y tuvo como gran figura a Vinícius Júnior, autor de un doblete.

El brasileño, muy cuestionado en las últimas semanas, respondió dentro de la cancha. Marcó dos goles de penal, fue desequilibrante por las bandas y generó la falta que derivó en el cuarto tanto. Sin embargo, el Madrid no dependió solo de su talento individual: el 1-0, convertido por Gonzalo García, nació de una larga secuencia de pases que desarmó a la defensa rival y reflejó el mejor funcionamiento colectivo del equipo.

Lejos de sentir el empate parcial de Mikel Oyarzabal desde el punto penal, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa reaccionó de inmediato. Vinicius volvió a adelantar al local y enseguida Federico Valverde amplió la ventaja con un remate preciso desde la medialuna. Sin necesidad de que ingresara Franco Mastantuono, el Merengue resolvió el partido antes del descanso.

Con esta victoria, Real Madrid llegó a 60 puntos y superó al Barcelona, que tiene 58 y un partido menos. El Culé deberá vencer a Girona FC para recuperar la punta. La pelea por el título entra en su tramo más caliente y los dos gigantes del fútbol español siguen sin darse respiro.