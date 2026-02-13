El Real Madrid de Mastantuono recibe a la Real Sociedad con la mira puesta en la cima

El Merengue llega en racha y quiere sostener su buen momento en el Bernabéu. La visita también arriba en alza y promete un partido atractivo.

Hoy 01:02

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan este sábado desde las 17.00 en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 24 de LaLiga. Ambos equipos llegan tras ganar en su última presentación y buscan sostener la racha en un cruce que puede mover la tabla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto madrileño viene de vencer 2-0 a Valencia y atraviesa un gran presente: acumula cuatro partidos sin perder, con 13 goles a favor y apenas 2 en contra. Con 57 puntos, se ubica segundo en el campeonato y no quiere ceder terreno en la pelea grande. En casa, además, se muestra especialmente firme.

Real Sociedad también llega con confianza tras derrotar 3-1 a Elche. Su campaña reciente muestra tres victorias y un empate en los últimos encuentros, con 11 goles convertidos y 5 recibidos. El equipo visitante suma 31 unidades y ocupa el octavo lugar, todavía en zona de pelea por puestos internacionales.