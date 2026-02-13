Ingresar
En vivo: el Real Madrid de Mastantuono recibe a la Real Sociedad con la mira puesta en la cima

El Merengue llega en racha y quiere sostener su buen momento en el Bernabéu. La visita también arriba en alza y promete un partido atractivo.

Hoy 17:00

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan este sábado desde las 17.00 en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 24 de LaLiga. Ambos equipos llegan tras ganar en su última presentación y buscan sostener la racha en un cruce que puede mover la tabla.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

