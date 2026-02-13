El Inter de Lautaro y la Juventus juegan más que un clásico por la Serie A

El líder recibe a la Vecchia Signora en un clásico con historia pesada y tabla apretada. Los de Milán quieren cortar la racha reciente de la Juve.

Hoy 01:03

Inter de Milán y Juventus juegan este sábado el Derby d’Italia por la fecha 25 de la Serie A 2025/26. El partido comenzará a las 16:45 en el Estadio Giuseppe Meazza y se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ en Sudamérica. El choque enfrenta al puntero con uno de sus perseguidores directos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Inter lidera la tabla con 58 puntos y llega con confianza plena. Sigue en carrera en la Copa Italia, donde enfrentará a Como en semifinales, y además deberá superar al Bodo/Glimt en el repechaje de Champions. El Neroazzurro intentará cortar la racha favorable reciente de la Juve en los clásicos: la Vecchia Signora ganó los últimos dos duelos oficiales, aunque el historial sigue siendo equilibrado y siempre caliente.

Desde el regreso de Juventus a la Serie A en 2006/07, el registro entre ambos marca 7 victorias de Inter, 19 triunfos de la Juve y 11 empates. El equipo visitante, dirigido por Luciano Spalletti, marcha cuarto con 46 unidades, las mismas que Roma, y viene de empatar agónicamente 2-2 con Lazio tras la dura eliminación en Copa Italia ante Atalanta.

Spalletti recupera piezas importantes: el estadounidense Weston McKennie está disponible tras superar molestias físicas. No es un detalle menor ante las bajas de Arkadiusz Milik y Dusan Vlahovic. También vuelve el portugués Francisco Conceição, en un Juventus que apuesta a dar el golpe en Milán y recortar distancias en la pelea por el Scudetto.