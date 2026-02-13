Ingresar
En vivo: el Inter de Lautaro y la Juventus juegan más que un clásico por la Serie A

El líder recibe a la Vecchia Signora en un clásico con historia pesada y tabla apretada. Los de Milán quieren cortar la racha reciente de la Juve.

Hoy 16:55

Inter de Milán y Juventus juegan este sábado el Derby d’Italia por la fecha 25 de la Serie A 2025/26. El partido comenzará a las 16:45 en el Estadio Giuseppe Meazza y se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ en Sudamérica. El choque enfrenta al puntero con uno de sus perseguidores directos.

