Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Racing quiere confirmar su levantada con otro triunfo en su visita a Banfield en el Sur

El Taladro y la Academia llegan con arranques flojos y necesitan ganar para acomodarse. Duelo directo entre dos equipos urgidos.

Hoy 00:15

Banfield y Racing Club se enfrentarán este sábado desde las 17:30 en el Estadio Florencio Sola, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos ganaron apenas un partido en el campeonato y buscan un triunfo que les permita acomodarse en la Zona B.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Pedro Troglio solo festejó en la tercera fecha, cuando venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto. Además, empató 1-1 con Huracán y cayó como visitante ante Sarmiento y Belgrano, ambos por 1-0. El Taladro tiene claro que su objetivo principal en 2026 es sumar para los promedios, y este cruce aparece como una medida importante.

Del otro lado, Racing llega con algo de alivio. La Academia se sacó la mufa el último fin de semana al derrotar 2-1 a Argentinos Juniors en Avellaneda y consiguió sus primeros puntos en el torneo. Antes había sufrido tres derrotas consecutivas: ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central y Tigre. El duelo en el sur asoma como una chance de confirmar la recuperación.

TEMAS Racing Club Club Atlético Banfield

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron un cuerpo atado y con la cabeza tapada a orillas del río
  2. 2. El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”
  3. 3. Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional
  4. 4. La Municipalidad realizó la reparación y restauración de la Casa Argañaraz Alcorta
  5. 5. Donald Trump confirmó que visitará Venezuela en medio de un giro diplomático histórico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT