Racing quiere confirmar su levantada con otro triunfo en su visita a Banfield en el Sur

El Taladro y la Academia llegan con arranques flojos y necesitan ganar para acomodarse. Duelo directo entre dos equipos urgidos.

Hoy 00:15

Banfield y Racing Club se enfrentarán este sábado desde las 17:30 en el Estadio Florencio Sola, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos ganaron apenas un partido en el campeonato y buscan un triunfo que les permita acomodarse en la Zona B.

El equipo dirigido por Pedro Troglio solo festejó en la tercera fecha, cuando venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto. Además, empató 1-1 con Huracán y cayó como visitante ante Sarmiento y Belgrano, ambos por 1-0. El Taladro tiene claro que su objetivo principal en 2026 es sumar para los promedios, y este cruce aparece como una medida importante.

Del otro lado, Racing llega con algo de alivio. La Academia se sacó la mufa el último fin de semana al derrotar 2-1 a Argentinos Juniors en Avellaneda y consiguió sus primeros puntos en el torneo. Antes había sufrido tres derrotas consecutivas: ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central y Tigre. El duelo en el sur asoma como una chance de confirmar la recuperación.