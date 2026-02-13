Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 FEB 2026 | 30º
X
Somos Deporte

En vivo: Racing quiere confirmar su levantada con otro triunfo en su visita a Banfield en el Sur

El Taladro y la Academia llegan con arranques flojos y necesitan ganar para acomodarse. Duelo directo entre dos equipos urgidos.

Hoy 16:30

Banfield y Racing Club se enfrentarán este sábado desde las 17:30 en el Estadio Florencio Sola, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos ganaron apenas un partido en el campeonato y buscan un triunfo que les permita acomodarse en la Zona B.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Banfield Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cambios en el ciclo lectivo 2026: el Gobierno eliminó dos materias
  2. 2. El tiempo para este sábado 14 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 31º y emitieron una alerta amarilla por tormentas
  3. 3. Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional
  4. 4. En vivo: un Mitre renovado inicia su camino en la Primera Nacional visitando a All Boys
  5. 5. Condenaron a cinco años a un hombre por narcomenudeo y encubrimiento agravado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT