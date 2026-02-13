En vivo: Racing quiere confirmar su levantada con otro triunfo en su visita a Banfield en el Sur

El Taladro y la Academia llegan con arranques flojos y necesitan ganar para acomodarse. Duelo directo entre dos equipos urgidos.

Hoy 16:30

Banfield y Racing Club se enfrentarán este sábado desde las 17:30 en el Estadio Florencio Sola, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos ganaron apenas un partido en el campeonato y buscan un triunfo que les permita acomodarse en la Zona B.

