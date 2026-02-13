Con ánimos en alza por ganar el clásico, Huracán recibe a Sarmiento en el Ducó

El Globo recibe al Verde tras su triunfo ante San Lorenzo. Ambos necesitan puntos en un duelo con peso en la tabla y en los promedios.

Hoy 00:05

Huracán y Sarmiento de Junín se enfrentarán este sábado desde las 19:45 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo llega en alza tras quedarse con el clásico, mientras que el Verde viene de sumar en un duelo directo por la permanencia.

Huracán consiguió su primer triunfo del campeonato al vencer a San Lorenzo gracias a un gol de su goleador Jordy Caicedo, máximo anotador del torneo. Antes había caído ante Independiente Rivadavia y empatado con Banfield y Atlético Tucumán. El equipo de Diego Martínez busca hacerse fuerte en casa y confirmar la recuperación.

Sarmiento, por su parte, llega con confianza tras derrotar 2-1 a Atlético Tucumán en Junín, un resultado clave pensando en los promedios. El conjunto de Facundo Sava suma seis puntos, producto de dos victorias (ante el Decano y Banfield) y dos derrotas (frente a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia). El Verde sabe que cada punto pesa y buscará dar otro golpe fuera de casa.