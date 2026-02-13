Ingresar
Talleres busca su segunda victoria en el Apertura ante Gimnasia de Mendoza para no alejarse de la pelea

La "T" necesita transformar su buen juego en goles. El Lobo cuyano quiere sostener su arranque histórico en Primera.

Hoy 00:06

Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugarán este sábado desde las 19:45 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés llega golpeado tras el empate sobre la hora en La Fortaleza y necesita una victoria para no perder terreno en la Zona B.

El conjunto dirigido por Carlos Tevez todavía busca eficacia en ataque. A pesar de mostrar un buen circuito de pases y dominio en varios tramos de sus partidos, el Matador no logra traducir ese volumen de juego en goles. La renovación del plantel y el flojo 2025 todavía pesan en Barrio Jardín, y el duelo del sábado aparece como una oportunidad clave para empezar a torcer la historia.

Desde Mendoza llega un equipo en pleno envión. Gimnasia consiguió una victoria histórica ante Instituto de Córdoba, la primera como local en la máxima categoría en más de cuatro décadas. Con César Rigamonti como figura bajo los tres palos, el equipo de Ariel Broggi suma seis puntos de doce y se ilusiona con pelear arriba, aunque su objetivo principal sigue siendo asegurar la permanencia.

