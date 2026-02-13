Con el objetivo de subirse a lo más alto, el sorprendente Independiente Rivadavia choca con Belgrano en Mendoza

La Lepra ganó todo lo que jugó y quiere sostener su arranque perfecto. El Pirata pone a prueba su solidez en Mendoza.

Hoy 00:07

Independiente Rivadavia y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este sábado desde las 22:00 en el Estadio Juan Bautista Gargantini, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo mendocino es la gran sorpresa del campeonato: ganó sus cuatro partidos y lidera la Zona B con puntaje ideal.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti comenzó el torneo de manera arrolladora. Venció 2-1 a Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento, y luego superó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Con una estructura sólida, eficacia arriba y confianza en alza, la Lepra buscará su quinta victoria consecutiva para seguir en lo más alto y consolidarse como candidato.

Del otro lado aparece un Belgrano que también muestra regularidad. El Pirata se mantiene invicto tras vencer a Rosario Central y Banfield, y empatar con Tigre y Argentinos Juniors. Con el talento de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez como faros ofensivos, el equipo cordobés intentará romper la racha perfecta del local y dar un golpe fuerte fuera de casa.