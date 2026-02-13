Ingresar
Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto se miden en un duelo de necesitados en Tucumán

Ninguno ganó en el torneo y el duelo en el Estadio Monumental José Fierro aparece como una chance clave para salir del fondo.

Hoy 00:08

Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto jugarán este sábado desde las 22.00 en el Estadio Monumental José Fierro, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos llegan sin triunfos en las primeras cuatro jornadas y necesitan sumar para no quedar relegados en la pelea por la zona de playoffs.

El presente del Decano es preocupante. La derrota frente a Sarmiento dejó expuesta la versión más opaca del equipo de Hugo Colace, que no logra transformar su intensidad en juego asociado. El mal arranque golpea fuerte en Tucumán y la falta de resultados empieza a pesar en lo anímico, en un plantel que todavía busca identidad.

En Río Cuarto el escenario tampoco es alentador. El conjunto dirigido por Iván Delfino cayó por la mínima ante Independiente Rivadavia y sigue sin ganar desde su regreso a Primera. La escasez de gol, con apenas un tanto en cuatro partidos, explica buena parte de un presente que obliga al Celeste a sumar cuanto antes para no complicarse desde el inicio del campeonato.

