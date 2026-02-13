Olímpico quiere sostener la levantada en la Liga Nacional ante Platense como visitante

El Negro bandeño va por una victoria clave en su visita a Platense. A pesar del triunfo reciente, la irregularidad y la incertidumbre por su base extranjero marcan la previa.

Olímpico de La Banda visitará este sábado desde las 20:30 a Platense, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Martín Villagrán necesita una victoria urgente fuera de casa para acercarse a la zona de clasificación a playoffs y enderezar su rumbo después de altibajos en el torneo.

Olímpico llega tras un triunfo vibrante en suplementario (97-94) ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, donde mostró carácter para remontar un marcador adverso y cerrar una victoria de alto valor anímico.

Pese a ese resultado, su marcha en la Liga Nacional sigue siendo irregular: lleva más derrotas que victorias y está lejos de consolidarse entre los equipos aspirantes a los playoffs.

Además, la expectativa en Olímpico está marcada por la incertidumbre contractual de su base venezolano Edwin Mijares, quien fue anunciado como nuevo refuerzo de Marinos de Anzoátegui para la temporada 2026 mientras aún sigue en el equipo bandeño. Si Olímpico llegara a los playoffs y Mijares se va a Venezuela, el club perdería a una pieza clave de su estructura.

Por su parte, Platense tampoco atraviesa un gran momento en la temporada regular de la LNB: está rezagado en la tabla con un récord negativo de 9-13 tras 22 partidos, aunque llega con la confianza de su reciente victoria 87-74 ante Obras Sanitarias como local.

El duelo será clave para ambos pensando en la recta final de la fase regular.