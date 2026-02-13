El once que probó Claudio Úbeda para recibir a Platense en la Bombonera

El DT metió mano en el equipo, sorprendió con un cambio en ataque y mantiene una duda de cara al cruce con el Calamar.

Boca Juniors ajustó piezas en la recta final de la preparación para recibir a Platense. En la práctica matutina en Ezeiza, Claudio Úbeda sorprendió al incluir a Lucas Janson como titular, en un movimiento que modificó el ensayo del jueves y dejó abierta una pelea por un lugar en el ataque.

El ex Vélez Sarsfield, recuperado del desgarro abdominal que lo marginó en los últimos partidos, fue probado en el extremo derecho y se movió junto a Ángel Romero y Miguel Merentiel. El cuerpo técnico lo vio en buen nivel físico y futbolístico, aunque el puesto todavía no está asegurado de cara a la quinta fecha del Apertura.

La principal incógnita pasa por la alternancia con Tomás Aranda, el juvenil que también sumó minutos en el táctico. El enganche pelea mano a mano por meterse en el once y se mantiene como la gran duda del Sifón. El resto del equipo no tuvo variantes respecto del ensayo previo, por lo que la base parece definida.

El once que paró Úbeda en la práctica formó con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Janson o Aranda, Merentiel y Romero. Boca perfila así su equipo con la mira puesta en volver a sumar en casa.