Se confirmó la dura lesión que sufrió Fernando Juárez en Central Córdoba: por cuánto tiempo lo pierde

Hoy 14:16

Central Córdoba recibió la peor noticia tras el cruce de Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy. Los estudios realizados este viernes confirmaron que Fernando Juárez sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión grave que lo obligará a pasar por el quirófano y lo dejará fuera de competencia entre seis y ocho meses.

El volante santiagueño se había retirado con visibles gestos de dolor en Salta, luego de intentar seguir en cancha pese a la molestia. La preocupación era grande en el cuerpo técnico y en el plantel, y finalmente el diagnóstico confirmó el peor escenario posible para un futbolista que venía siendo una pieza importante en el equipo.

La baja representa un golpe deportivo fuerte para Central Córdoba en el arranque de la temporada. Juárez aportaba equilibrio en la mitad de la cancha y era una alternativa confiable en la rotación, por lo que ahora el cuerpo técnico deberá reacomodar el mediocampo y buscar variantes internas o refuerzos para cubrir su ausencia prolongada.