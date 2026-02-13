Emilia Rojas y el presente de Quimsa: “La clave de este equipo es la unión”

La jugadora santiagueño habló en la previa de la gira por La Rioja y Mendoza.

Hoy 18:58

La ala pivot de Quimsa, Emilia Rojas, analizó el presente del equipo en la previa de la gira por La Rioja y Mendoza, donde La Fusión buscará volver a la victoria tras perder el invicto como local ante Náutico de Rosario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La santiagueña hizo un balance positivo del inicio en la Liga Nacional Femenina. “Hasta el momento el balance es bastante positivo, no es fácil lograr triunfos consecutivos. En comparación del torneo pasado logramos un mejor arranque. Nuestro objetivo es conseguir la mejor versión del equipo; el torneo anterior nos costó acomodarnos y ahora buscaremos llegar más lejos en playoffs”, expresó.

Sobre la caída ajustada en su última presentación, Rojas reconoció: “En el último partido se notó el cansancio de la seguidilla de juegos y además no estuvimos concentradas en el cierre”. Sin embargo, dejó en claro cuál es la fortaleza del plantel: “La clave de este equipo es la unión que tenemos y que cada una cumple con su responsabilidad. También sabemos que contamos con las juveniles que han dado la cara en estas semanas y lo hicieron muy bien”, cerró.

Actualmente, La Fusión marcha tercera en la Conferencia Norte con un récord de cinco victorias y dos derrotas. Este sábado a las 21 visitará a Fusión Riojana en La Rioja, y el domingo a las 20 será el turno de enfrentar a San José de Mendoza en territorio mendocino, en una gira clave para mantenerse en los puestos de vanguardia.