Evelyn Botto habló de su relación abierta con Federico Bal y reveló cuáles son los límites de la pareja

La influencer Evelyn Botto sorprendió al contar públicamente cómo funciona su vínculo sentimental con Federico Bal, con quien mantiene una relación abierta.

Hoy 19:13

El romance entre la participante de MasterChef Celebrity y el conductor de Resto del Mundo se conoció hace poco, pero la pareja avanza con naturalidad y diálogo constante.

“Nosotros hablamos mucho de todo lo que nos pasa, de nuestro pasado. Yo siento que es un gran momento”, expresó Botto durante su participación en La Mañana con Moria, conducido por Moria Casán, al referirse a la etapa que atraviesan.

Una relación abierta basada en la libertad y el diálogo

La influencer explicó que ambos decidieron construir su vínculo sin intentar cambiar al otro.

“No quiero cambiarlo a él ni que él me cambie a mí. La idea es que cada uno pueda hacer lo que quiera, con libertad”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que no existe un modelo único de pareja abierta y que ellos van definiendo reglas a medida que atraviesan situaciones. “Hay muchos formatos de parejas abiertas. Nosotros lo estamos construyendo. Hay cosas que no sabemos y que las vamos charlando cuando pasan”, señaló.

Durante la charla, Moria bromeó sobre la historia amorosa del actor, lo que generó risas en el estudio y dio pie a que Botto profundizara en los acuerdos de la pareja.

Los límites que puso Evelyn Botto en su relación con Federico Bal

La influencer remarcó que la base del vínculo es la honestidad total. “Estamos en un nivel de honestidad brutal”, afirmó.

Entre los acuerdos principales, mencionó que prefieren evitar relaciones con personas del ámbito laboral, aunque admitió que “todo puede fallar”. También explicó que las situaciones con exparejas dependen del contexto y se conversan.

Sobre el nivel de apertura, fue clara: “Yo prefiero no saber. Hay parejas que comparten todo, pero no estoy en ese nivel”.

Finalmente, reconoció que los celos existen, aunque en una escala manejable: “Por ahí me pongo rara diez minutos, es un ‘¿qué onda?’, pero no escala”.