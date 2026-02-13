Santiago es tu Río de la Municipalidad continúa con diferentes propuestas

La propuesta recreativa se realiza en Costanera y Alsina.

Hoy 21:42

Este fin de semana continúa el Programa Santiago es tu Río de la Municipalidad de la Capital con su propuesta recreativa, deportiva y cultural de verano para toda la familia en Costanera y Alsina.

El viernes 13 se realizó el Segundo Encuentro de Moto Juntada, donde grupos de motoqueros de distintos puntos de la provincia, expusieron sus vehículos y compartieron una jornada de camaradería, con la participación de agrupaciones como: Ángeles Solidarios, Amigos 600 del Estero, Hijos de la Noche Moto Club, Zorros del Camino MG, Santiago MG, Choppers Santiago Argentina, entre otros.

Durante el sábado y domingo, se presentarán diferentes academias y espectáculos de música folklórica tradicional, integrados por jóvenes artistas que aportarán nuevas expresiones emergentes.

Como cada fin de semana, continuarán las prácticas deportivas libres y gratuitas, entre ellas, el newcom y otras disciplinas que convocan a cientos de jóvenes y adultos.

También, estará presente, la feria de emprendedores, el ecocanje, la realidad virtual y paseos en bicicletas y colectivos eléctricos.