Preocupación en la Selección Argentina: un futbolista está internado en Francia por una infección

El jugador estuvo toda la semana en observación por un problema en su oído y encendió las alarmas en el seleccionado nacional.

Hoy 06:48

El defensor Leonardo Balerdi, actual jugador del Olympique de Marsella y habitual convocado de la Selección Argentina, atraviesa una semana preocupante: se encuentra internado por una infección grave en el oído y será baja para el próximo compromiso del club francés.

El zaguero, ex Boca Juniors, estuvo toda la semana en una clínica por un cuadro infeccioso que lo marginó de los entrenamientos y ahora también de la competencia oficial. “Tiene una infección de oído, está experimentando algunos mareos. Estará ausente mañana”, confirmó el DT interino Jacques Abardonado, quien tomó el cargo tras la salida de Roberto De Zerbi por malos resultados.

El Marsella enfrentará al Racing de Estrasburgo, equipo que cuenta con varios sudamericanos en gran nivel como los argentinos Valentín Barco, Joaquín Panichelli y Aarón Anselmino, además del paraguayo Julio Enciso. La ausencia de Balerdi representa un golpe sensible, ya que es capitán y titular indiscutido en el conjunto francés.

En su última presentación, el defensor fue parte del once inicial en la dura derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain por la fecha 21 de la Ligue 1. En ese encuentro ya sentía molestias y mareos, pero decidió jugar. Tras el partido, el cuadro se agravó y debió intervenir el cuerpo médico especializado en otorrinolaringología de un hospital francés.