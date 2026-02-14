Colegios de abogados solicitan la intervención de Cancillería por Agostina Páez

Las autoridades de Santiago del Estero y de Capital Federal solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la ayuda inmediata para la letrada santiagueña retenida en Río de Janeiro.

Mientras Agostina Páez espera la audiencia con el juez Guileherme Schilling Pollo Duarte, quien escuchará su defensa en el marco de la causa que se sigue en su contra por injuria racial, el Colegio de Abogados de Santiago del Estero y su par de Capital Federal, solicitaron ayer la inmediata asistencia diplomática en favor de la abogada santiagueña.

El Dr. Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de nuestra provincia, solicitó la intervención de la Cancillería argentina, tras la gravedad de la situación que vive Agostina, señalando una "falta de adecuado control judicial sobre las imputaciones". A esta postura se sumó en Colegio de Capital Federal, presidido por el Dr. Ricardo Gil Lavedra.

El Dr. Miguel remarcó la "imposibilidad -de Páez- de mantener contacto regular con su familia", lo cual agrava su situación personal y profesional. Y sobre ello denunció que la privación de libertad de Páez ha "excedido un margen de razonabilidad", vulnerando derechos fundamentales reconocidos por estándares internacionales.

Asimismo, recordó como antecedente cercano la defensa institucional realizada por el abogado Germán Darío Giuliani, quien había sido detenido en Venezuela, marcando una línea de continuidad en la defensa de los letrados argentinos en el extranjero.

Por su parte, el presidente del Colegio de Capital Federal Dr. Ricardo Gil Lavedra, acompañando el pedido del Dr. Miguel, solicitó asistencia consular y diplomática para Agostina Páez, por considerar que se encuentra sometida a un proceso penal en Río de Janeiro bajo condiciones "arbitrarias".

Por ello, las instituciones, en una acción coordinada para proteger el ejercicio profesional y los derechos humanos de sus matriculados en el exterior, presentaron ayer un reclamo formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para exigir asistencia inmediata a Agostina.

A través de una misiva dirigida al canciller Pablo Quirno Magrane, se solicitó que se arbitren los mecanismos diplomáticos necesarios para que el Consulado argentino en Río de Janeiro intervenga de oficio.

El pedido se fundamenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley del Servicio Exterior, exigiendo que el Estado garantice el derecho de defensa y el acceso a la justicia de la ciudadana argentina.

"Pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas", declaró Gil Lavedra sobre el caso. El objetivo principal de la gestión es lograr que la abogada "pueda retornar al país sin perjuicio de la prosecución de las actuaciones judiciales".

En paralelo a la vía diplomática, el CPACF activó los canales de cooperación institucional entre colegios de abogados. Gil Lavedra envió una comunicación oficial a la Dra. Ana Tereza Basilio, presidenta de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) – Sección Río de Janeiro.

En la carta, se apela a los "valores compartidos" y a la solidaridad institucional para solicitar la colaboración de la entidad brasileña. El objetivo es que la OAB local supervise que el proceso contra Páez respete las garantías constitucionales, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa.

"Confiamos en la importancia del accionar diplomático y consular del Estado Argentino en la protección de sus ciudadanos", concluyeron las autoridades, esperando que las gestiones permitan la pronta liberación de la abogada y su regreso seguro a la República Argentina.

Preparan su defensa

Mientras tanto, Agostina continúa acompañada por su padre Mariano Páez; la novia de éste, la Dra. Eliana Budán, y una de sus hermanas. Ella, junto con su abogado defensor en Río, Jorge Roitman, y el Dr. Sebastián Robles preparan su defensa.

La influencer, que desde el 14 de enero tiene prohibido abandonar Brasil tras el incidente con el mozo de un bar en Ipanema, hasta el 17 próximo deberá entregar a la Justicia de Control su descargo sobre los hechos.

Cabe remarcar que desde el principio, Agostina —quien se mostró arrepentida de su accionar— contó que la situación se generó en medio de una discusión y provocaciones previa por parte del empleado del lugar quien le realiza gestos obscenos.

Actualmente, la santiagueña permanece con tobillera electrónica y bajo estrictas medidas judiciales, entre ellas debe residir en el mismo domicilio y tiene prohibido salir de Brasil. También tiene que presentarse una vez por mes ante la Justicia local, entre el 1 y el 10 de cada mes, mientras la causa sigue en trámite.