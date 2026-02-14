Conmoción en Brasil por el funcionario que baleó a sus hijos y se mató: murió el menor de los hermanos

Tenía 8 años, estuvo dos días en terapia intensiva. Su papá, el secretario de gobierno de la ciudad de Itumbiara, se quitó la vida tras dispararle a él y a su hermano mayor, quien también murió.

Hoy 08:34

La ciudad de Itumbiara quedó sumida en el dolor tras la muerte de Benicio Araújo Machado, de 8 años, el segundo hijo del secretario de Gobierno local, Thales Naves Alves Machado.

El niño murió este viernes en la terapia intensiva del Hospital Estatal de Itumbiara, donde permanecía internado en estado gravísimo desde la noche del miércoles, cuando su propio padre le disparó y luego se quitó la vida.

Su hermano mayor, Miguel Araújo Machado, de 12 años, también murió tras ser baleado por el funcionario.

El drama familiar que sacudió a la ciudad

El trágico episodio ocurrió mientras la madre de los chicos se encontraba de viaje a San Pablo. Horas antes del brutal ataque, Thales Machado publicó un video en redes sociales junto a sus hijos, con la frase: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papá los quiere mucho ”.

Según el diario Metrópoles, Thales les disparó a sus dos hijos en la cabeza con una pistola y luego se suicidó.

Familiares descubrieron el crimen tras ver un posteo en la cuenta de Instagram del funcionario, que fue eliminado de las redes sociales tras la difusión del incidente. “Todo tiene un final y, hoy, lo nuestro ha llegado a su fin”, escribió Machado antes de afirmar: “Nos vamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles. Por desgracia, ellos se van conmigo”.

La tragedia de Itumbiara podría estar relacionada con problemas conyugales que el propio secretario mencionó en el posteo.

La carta de despedida

En ese texto, Machado intentó justificar el crimen al afirmar que había descubierto una infidelidad de su pareja que lo llevó a lo que llamó “el límite de lo improbable”.

El último adiós a Benicio y Miguel

El cuerpo de Benicio será velado este sábado en la casa del abuelo materno, el intendente Dione Araújo, al igual que ocurrió con su hermano Miguel.

El entierro está previsto en el Cemitério Avenida da Saudade, aunque el horario aún no fue confirmado.

Durante el velorio de Miguel, amigos y familiares lo despidieron con camisetas que llevaban la leyenda “Miguel Eterno”, en una muestra de profundo dolor y homenaje.

La investigación y tres días de luto oficial

La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer los hechos. Las diligencias están a cargo del Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de Itumbiara.

Las autoridades remarcaron que no existen indicios de la participación de terceros en el crimen.

El caso provocó una verdadera conmoción en la ciudad de Itumbiara, una comunidad de 107 mil habitantes. El secretario ocupaba un cargo de confianza en la gestión de su suegro, el intendente Dione Araújo.

La Prefectura de Itumbiara decretó tres días de luto oficial a partir del jueves. Durante ese período, se suspendieron los servicios al público en todas las dependencias municipales y las clases en las escuelas.

El gobernador Ronaldo Caiado expresó su pesar y envió condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad de Itumbiara, remarcando el momento de profunda conmoción que atraviesa el municipio.