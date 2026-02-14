Boca recibe a Platense con el objetivo de reencontrarse con la victoria en el Apertura

El Xeneize viene de caer en la última fecha ante Vélez en condición de visitante y necesita levantarse.

Boca Juniors recibirá este domingo a Platense por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con la necesidad de sumar de a tres tras la derrota en su última presentación ante Vélez.

El encuentro se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, desde las 19:30, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega envuelto en dudas luego de la caída 2-1 frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Con seis puntos, el Xeneize marcha sexto en la Zona A y necesita un triunfo para no perder terreno.

En caso de reencontrarse con la victoria, Boca podría cerrar la fecha cerca de los líderes. Sin embargo, una nueva derrota lo dejaría fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

La única incógnita en el once inicial pasa por el lateral derecho: Juan Barinaga y Marcelo Weigandt se disputan el puesto en la defensa.

Platense tuvo un gran arranque en el torneo, con siete puntos en las primeras tres fechas. No obstante, en su última presentación perdió 1-0 ante Independiente, en un partido donde pagó caro la falta de eficacia.

El equipo conducido por Walter Zunino ocupa actualmente el quinto puesto en la Zona A y buscará recuperar terreno en un escenario siempre exigente como La Bombonera.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Torneo Apertura – Zona A (Fecha 5)

Boca vs. Platense

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Hora: 19:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Jorge Baliño