Mirtha Legrand fue ovacionada de pie en el Teatro Liceo tras ver “Papá por Siempre”

La diva asistió a la función encabezada por Campi y recibió el cariño del público, que la despidió con una gran ovación.

Hoy 08:45

En la previa a otro de sus históricos programas, Mirtha Legrand aprovechó la noche del viernes para disfrutar de una de las actividades que más ama: ver teatro. Fue así como la referente de la televisión argentina dijo presente en la función de Papá por Siempre en el Teatro Liceo, disfrutando no solo de grandes talentos de la actuación, sino del cariño del público que la despidió con una gran ovación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Chiqui fue aplaudida de pie tras asistir a dicha obra. Su presencia, elegante y sonriente, acaparó la atención de los asistentes y del personal del teatro. Legrand se ubicó en uno de los palcos y siguió con atención la actuación del elenco encabezado por Campi. Al finalizar la obra, se levantó y felicitó a los artistas, gesto que fue recibido con emoción tanto en el escenario como entre el público.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Durante el saludo, la conductora recibió un ramo de flores y dedicó besos y gestos de aprobación a los protagonistas. El intercambio de miradas y palabras entre la diva y los intérpretes generó un ambiente de respeto y admiración mutua, consolidando el reconocimiento simbólico que su opinión representa en el ámbito teatral argentino.

El clima en la sala reflejó la trascendencia de su gesto. Actores y espectadores compartieron una atmósfera cargada de entusiasmo, donde la presencia de la diva se sintió como un aval de peso para el espectáculo y sus participantes.

Días atrás, en otra de sus salidas, la Chiqui había celebrado el legado de Astor Piazzolla en el Teatro Colón. La conductora llegó al centro porteño a las 21.30 de muy buen humor, acompañada por un grupo de amigos: Alejandro Veroutis, el Dr. Guillermo Semeniuk, médico personal de la diva, y su amiga Amalia Idoyaga.

En aquella oportunidad, la figura de la televisión disfrutó de la función desde el palco 11 y lució un vestido de Claudio Cosano. Mirtha llamó la atención de los presentes con un conjunto de tono celeste compuesto por un vestido de tela translúcida con aplicaciones florales en relieve y bordados que cubren las mangas y el torso. Llevaba un chal del mismo tono apoyado sobre los hombros, un collar plateado ajustado al cuello y aros a juego.

Así, la diva disfrutó del espectáculo y aplaudió de pie esta obra que despliega y celebra el legado de Astor Piazzolla. Tras regresar de Mar del Plata, donde combinó actividades laborales con visitas a la cartelera teatral local en enero, Legrand reanudó su agenda en la capital. Ahora prepara un especial televisivo por el Día de los Enamorados, que se emitirá el próximo sábado desde las 21:30.

El programa reunirá a invitados destacados, entre ellos las parejas Boy Olmi y Carola Reyna, Silvia Kutika y Luis Luque, y el periodista Héctor Maugeri. La velada ofrecerá anécdotas, recuerdos y análisis, en línea con el estilo tradicional del ciclo televisivo de Legrand.

La dinámica del equipo atraviesa cambios. La ausencia de Juana Viale por vacaciones y el conflicto de incompatibilidad de agendas con la cocinera Jimena Monteverde alteraron la estructura habitual. Monteverde, quien estrenó su propio espacio televisivo La cocina rebelde, tiene dificultades para participar en ambos programas por razones de horario.

Tanto la conductora como la cocinera expresaron públicamente el aprecio y la expectativa de resolver la situación para reencontrarse profesionalmente. Mientras tanto, Mónica, colaboradora histórica del ciclo, se encargará de la cocina en las próximas emisiones.

La ausencia de Monteverde en el equipo subraya la importancia de los vínculos construidos en torno a la figura de Legrand. El reconocimiento mostrado hacia ella, en el teatro y en la televisión, reafirma su vigencia y el respeto que inspira en el ambiente artístico.