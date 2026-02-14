El clásico platense, a mano: Gimnasia y Estudiantes empataron en el Bosque

El Lobo y el Pincha igualaron 0-0 en un partido entretenido, en el que ambos tuvieron chances para ganarlo.

Hoy 19:00

Siempre hay motivos por los cuales ganar un clásico es clave. Sin importar contextos o cómo viene cada uno, el dicho de “son partidos aparte” tiene mucha tela por detrás. Gimnasia y Estudiantes lo tenían bien en claro: ambos se jugaban más cosas que sumar un partido en el historial. Objetivos particulares y la posibilidad de ayudar a cortar una tendencia que se viene dando en los últimos encuentros (ya son ocho igualdades en 12 clásicos). Pero el empate en cero de ayer revalidó una preocupación bien marcada: la de no perder.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Lobo venía de una pobre imagen ante Barracas y le costó tomar el protagonismo de un partido que era imperioso ganar también para dar vuelta la mala racha del deté Zaniratto en derbis en su corta estadía al mando del equipo (dos derrotas y, ahora, un empate). Nacho Fernández (que volvió a jugar un clásico después de diez años) no fue el enlace necesario para crear y Barros Schelotto jugó varios metros atrás, por lo que no incidió mucho de tres cuartos en adelante. Aunque cuando lo hizo, se dio la única chance clara del local: tras una buena jugada, habilitó al Chelo Torres, quien enganchó en el área y se topó con un Muslera que le sacó una pelota bárbara.

Estudiantes, por su parte, fue algo más peligroso. Primero tuvo una triple chance entre Medina (que fue de arranque a pesar de la posibilidad de irse del club y tuvo un buen partido) y Pérez (con una tapada del arquero Insfrán y una salvada épica de Enzo Martínez en la línea de por medio). Y en el complemento, después de que Amondarain fallara un cabezazo adentro del área, Carrillo erró una chance inmejorable abajo del arco tras un gran centro de Benedetti. Sin ser totalmente dominante, el Pincha fue el que mejores tramos de fútbol desplegó, particularmente en los diez minutos finales del PT.

Y con la intención de aprovechar (o mejor dicho, volver a tener) ese rato, Domínguez mandó a la cancha a una de las cartas de las que más se habló en los últimos días: Edwuin Cetré. Pero el partido no se desarrolló como para que el colombiano pudiera explotar y darle una mano a Estudiantes en un segundo tiempo que perdió intensidad con el pasar de los minutos. Gimnasia, por su parte, perdió algo de picardía en ataque a partir de los cambios (salieron el Chelo Torres y Barros Schelotto en un momento del partido en el que podían haber sido más importantes) para poder acomodar un poco más la mitad de la cancha con el ingreso de, por ejemplo, Nacho Miramón. Y claro, teniendo en cuenta como se venía dando el encuentro, el puntito empezó a caer bien para los dos lados...

Así las cosas, el Lobo extendió su racha sin poder imponerse ante el Pincha (la última vez fue el 19 de marzo de 2023, cuando le ganó 2 a 1 en el Bosque, el único clásico que se llevó de los últimos 28) y no pudo dar ese golpe de efecto que necesitaba Zaniratto para demostrar que la actualidad de su equipo no se trata de suerte. Mientras que Estudiantes, que sigue invicto en lo que va del Apertura, cortó con la senda ganadora en los derbis (venía de dos triunfos, incluyendo las semis del Clausura 2025) y hasta se perdió la chance de alcanzar la punta de la zona A.