Manaos deberá pagar más de $800 millones a un exempleado por orden de la Justicia de Mendoza

La empresa había utilizado un acuerdo de desvinculación ante el Seclo en 2018 como un “artilugio” para intentar cambiar la categoría del trabajador de Viajante de Comercio a “Promotor”.

Hoy 09:53

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó una sentencia en el conflicto judicial que enfrenta a la empresa Refres Now, fabricante de las bebidas Manaos, con un exvendedor. El tribunal dijo que la firma incurrió en “maniobras fraudulentas” para registrar al empleado. El monto de la condena final pasó de una proyección superior a los $1500 millones a un total aproximado de $807 millones.

El caso se originó cuando el empleado denunció un “despido indirecto” tras años de una relación laboral marcada por presuntas “irregularidades registrales”. El tribunal confirmó que la empresa había utilizado un acuerdo de desvinculación ante el Seclo en 2018 como un “artilugio” para intentar cambiar la categoría del trabajador de Viajante de Comercio (Ley 14.546) a “Promotor” bajo el convenio de Aguas y Gaseosas, una categoría menos beneficiosa.

La Justicia aplicó el principio de “primacía de la realidad”, demostrando que el trabajador nunca dejó de prestar servicios y que la “maniobra” buscaba reducir costos salariales y “ocultar” la verdadera antigüedad del empleado, que se remontaba a octubre de 2013.

Consultado por LA NACION, Orlando Canido, titular de la firma, dijo que es “una desproporción total”, y agregó: “No puede ser que una persona trabaje seis años con un sueldo de $2,5 millones y tenga que pagar $800 millones de indemnización. Así nadie va a contratar a nadie. Pero bueno, es lo que resolvió la Justicia. Él tiene derecho a hacer el juicio y bueno, lo manejarán los abogados, y si no pagaré, qué voy a hacer. Pero no tiene ningún sentido”.

Un punto sensible para las finanzas de la embotelladora era el cálculo de los intereses. En la sentencia de cámara original, los accesorios ascendían a más de $1235 millones. Sin embargo, el máximo tribunal mendocino, con los votos de los jueces Omar Palermo y Norma Llatser, decidió aplicar la facultad prevista en el Art. 771 del Código Civil y Comercial para morigerar dichas tasas.

El argumento judicial para este recorte es que el tribunal consideró que el empleado no encuadraba en la figura del “trabajador vulnerable”. La Corte destacó que el demandante es un empresario con “praxis en la actividad comercial”, siendo el fundador y dueño de la cadena de supermercados “La Yunta” en San Rafael. Además, percibía una remuneración que superaba en más de 24 veces el índice Ripte de la época.

Bajo este criterio, la Corte determinó que aplicar las tasas provinciales de forma inflexible resultaba en una “desproporción económica” que no se ajustaba a la realidad del demandante. Tras la intervención de la Corte, la liquidación final quedó establecida de la siguiente manera:

• Capital: $223.419.076,66.

• Intereses moratorios: $584.257.217,06 (una reducción de casi el 50% respecto al cálculo previo).

• Monto total de condena: $807.676.293,72.

En tanto, el tribunal rechazó el pedido de Refres Now para pagar la condena en cuotas, argumentando que esa instancia de negociación ya había sido superada sin éxito entre las partes.

Orlando Canido fundó Manaos en 2004, pero su participación en el negocio de las bebidas viene desde hace más de 50 años. Antes de crear Refres Now -la razón social de Manaos- fue un distribuidor de la cerveza Bieckert y el vino Crespi y también trabajó con las dos marcas que hoy son sus principales competidores: Coca-Cola y Pepsi.

Antes de comenzar con Manaos, Canido también tuvo una incursión en el negocio de las gaseosas de bajo precio, con la distribución de la línea Sao, que era elaborada por San Isidro Refrescos, un antiguo embotellador de Coca-Cola.