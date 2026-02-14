B° Ramón Carrillo: una camioneta se estrelló contra un montículo de tierra en avenida Moreno

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. Investigan las causas por las que el conductor perdió el control.

Hoy 10:50

Alrededor de las 8 de este sábado se registró un siniestro vial sobre avenida Moreno (S) al 1300, entre calles Sor Mercedes Guerra y Rodríguez, en el barrio Ramón Carrillo.

Por causas que se investigan, una camioneta Ford Ranger 4x4 se estrelló contra un montículo de tierra correspondiente a una obra vial que se encuentra señalizada sobre la mencionada arteria.

El impacto alteró la calma de la mañana en la zona y generó la intervención de las autoridades, que trabajan para determinar cómo se produjo el hecho.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

Las imágenes del siniestro fueron enviadas por un lector de Diario Panorama al WhatsApp de las Noticias (385-5795000).