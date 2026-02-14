Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 FEB 2026 | 24º
X
Policiales

B° Ramón Carrillo: una camioneta se estrelló contra un montículo de tierra en avenida Moreno

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. Investigan las causas por las que el conductor perdió el control.

Hoy 10:50
Choque en avenida Moreno

Alrededor de las 8 de este sábado se registró un siniestro vial sobre avenida Moreno (S) al 1300, entre calles Sor Mercedes Guerra y Rodríguez, en el barrio Ramón Carrillo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Por causas que se investigan, una camioneta Ford Ranger 4x4 se estrelló contra un montículo de tierra correspondiente a una obra vial que se encuentra señalizada sobre la mencionada arteria.

El impacto alteró la calma de la mañana en la zona y generó la intervención de las autoridades, que trabajan para determinar cómo se produjo el hecho.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

Las imágenes del siniestro fueron enviadas por un lector de Diario Panorama al WhatsApp de las Noticias (385-5795000).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron un cuerpo atado y con la cabeza tapada a orillas del río
  2. 2. El tiempo para este sábado 14 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 31º y emitieron una alerta amarilla por tormentas
  3. 3. La Municipalidad realizó la reparación y restauración de la Casa Argañaraz Alcorta
  4. 4. Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional
  5. 5. Un Mitre renovado inicia su camino en la Primera Nacional visitando a All Boys
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT