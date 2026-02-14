Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 FEB 2026 | 24º
X
Lo + Viral

De bendición a maldición: un cura se lleva a un terrible susto con un perro y su reacción de volvió viral

El momento, grabado por los asistentes, se volvió viral en redes sociales, donde muchos bromearon con la reacción del sacerdote, que por segundos perdió toda la compostura.

Hoy 10:43
El susto del cura

Durante la celebración del Día de San Antonio Abad, en Madrid, un perro se robó la escena cuando, al ser rociado con agua bendita por un sacerdote, reaccionó con un gruñido inesperado que hizo reír a todos los presentes. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El momento, grabado por los asistentes, se volvió viral en redes sociales, donde muchos bromearon con que el cura pasó de bendecirlo a maldecirlo en cuestión de segundos, sin saber si al can no le gustaba el agua o simplemente se asustó con la ceremonia.

Te recomendamos: Video | Parece un chiste, pero pasó: dos perros al volante causaron furor en redes

TEMAS españa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron un cuerpo atado y con la cabeza tapada a orillas del río
  2. 2. El tiempo para este sábado 14 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 31º y emitieron una alerta amarilla por tormentas
  3. 3. La Municipalidad realizó la reparación y restauración de la Casa Argañaraz Alcorta
  4. 4. Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional
  5. 5. Un Mitre renovado inicia su camino en la Primera Nacional visitando a All Boys
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT