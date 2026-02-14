De bendición a maldición: un cura se lleva a un terrible susto con un perro y su reacción de volvió viral

El momento, grabado por los asistentes, se volvió viral en redes sociales, donde muchos bromearon con la reacción del sacerdote, que por segundos perdió toda la compostura.

Hoy 10:43

Durante la celebración del Día de San Antonio Abad, en Madrid, un perro se robó la escena cuando, al ser rociado con agua bendita por un sacerdote, reaccionó con un gruñido inesperado que hizo reír a todos los presentes.

El momento, grabado por los asistentes, se volvió viral en redes sociales, donde muchos bromearon con que el cura pasó de bendecirlo a maldecirlo en cuestión de segundos, sin saber si al can no le gustaba el agua o simplemente se asustó con la ceremonia.