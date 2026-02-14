Detuvieron a “Iceman”: lo buscaban por robo y estaba escondido dentro de un freezer

Cuando la Policía allanó su casa, lo encontró semidesnudo y con signos de hipotermia. Estaba prófugo desde el 2 de febrero por un asalto en La Matanza.

Hoy 11:01

Un hombre fue detenido en las últimas horas en González Catán, partido de La Matanza, acusado de un robo. Lo encontraron escondido dentro de un freezer en una casa. “Oficial, espere, déjeme fumar un puchito”, se lo escucha decir en un video del arresto.

Es Alexis Alejandro González, o apodado como “Iceman” por los investigadores, que estaba prófugo desde el 2 de febrero, acusado de haber asaltado a una mujer junto a otro delincuente. Ese día, los policías que patrullaban la zona advirtieron el hecho y comenzaron una persecución.

Los sospechosos escaparon en moto y, en la huida, chocaron contra un patrullero. En el lugar fue detenido Cristian Leonel Maidana, de 23 años, mientras que González escapó.

Con el avance de la investigación, los agentes de la DDI de La Matanza reunieron pruebas en su contra. Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en su casa.

Al llegar al domicilio, una mujer intentó impedir el ingreso de los policías. Pero luego de unos minutos, encontraron al acusado escondido dentro de un freezer, semidesnudo y con signos de hipotermia.

Todo quedó grabado en un video, en el que se escucha que el hombre pide que lo dejen “fumar un puchito”, después de pedir ayuda para salir y decir que “le dolía la espalda”.

González fue asistido por personal médico antes de ser trasladado. En el procedimiento también secuestraron un arma de fuego, celulares y otros elementos de interés para la causa.

El acusado tiene antecedentes por abuso sexual, robo y violencia familiar. Ahora quedó a disposición de la Justicia y enfrenta una nueva acusación por robo agravado.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Descentralizada N°1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garete.