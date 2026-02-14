Taboada: un choque de motos dejó una mujer herida y puso al descubierto una moto robada en Buenos Aires

El siniestro ocurrió en la intersección de Av. San Roque y calle 12 de Octubre. Lo que parecía un accidente vial ordinario terminó con una mujer fracturada y el secuestro de un vehículo.

Hoy 11:22

Un violento choque entre dos motocicletas ocurrido en la tarde del viernes en la localidad de Taboada derivó en una investigación penal de mayor escala. Tras el siniestro, la policía descubrió que uno de los rodados involucrados tenía un pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires.

El hecho se registró a las 13:40 horas de este viernes último en la intersección de la Avenida San Roque y calle 12 de Octubre.

Según el reporte de la Subcomisaría de Taboada, el accidente fue protagonizado por una motocicleta Siam QU 110cc, conducida por Ramona Rodríguez (22), y una Honda CG 150cc, al mando de Daniel Herrera (24).

De acuerdo con las primeras pericias y el testimonio de Herrera, él circulaba de sur a norte por la avenida cuando, al llegar a la bocacalle, impactó con el rodado de Rodríguez. Ninguno de los dos conductores portaba casco protector al momento del impacto, lo que agravó las consecuencias físicas.

La moto de Rodríguez

Minutos después del choque, una ambulancia local trasladó a ambos heridos al Hospital Zonal de Fernández. El diagnóstico médico, emitido por el Dr. Joaquín Martínez, confirmó lesiones de distinta gravedad. Ramona Rodríguez sufrió una luxación de hombro y la fractura de su clavícula izquierda. Mientras que Daniel Herrera presentó una herida cortante profunda en el tobillo derecho que requirió varios puntos de sutura, aunque se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado la Fiscal de Delitos Comunes, la Dra. Verónica Ledesma, ordenó de inmediato el secuestro preventivo de ambos rodados y la intervención de la Planta Verificadora Policial. Fue allí donde el caso tomó un rumbo criminal.

Al inspeccionar la Honda CG 150cc de Herrera, el Sargento Navarrete detectó que, aunque el chasis no era visible, el número de motor (KDO7E-2557362) arrojó una alerta roja: el vehículo contaba con un pedido de robo vigente radicado en la provincia de Buenos Aires, tramitado mediante el sistema federal.

Ante el hallazgo, la Justicia ha dispuesto nuevas directivas para determinar cómo llegó el vehículo robado a la localidad de Taboada. Por el momento, ambos rodados permanecen en calidad de secuestro y se espera el resultado del test de alcoholemia realizado a los involucrados.