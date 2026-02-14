Grave caso de violencia: la atacó en la calle, la dejó inconsciente y la obligó a caminar

La mujer logró escapar y pedir ayuda tras un descuido del agresor. El Ministerio Público interviene y se dictaron medidas de protección.

Hoy 11:31

Una mujer fue víctima de una brutal agresión física en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, luego de presentarse en la vivienda de su pareja, quien la golpeó y estranguló en plena calle hasta dejarla incosciente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se produjo en un tramo de la calle Pozo Cavado, donde la víctima sufrió golpes en el rostro que la hicieron caer al suelo.

No conforme con eso, el agresor la inmovilizó y presionó su cuello con una prenda, provocándole que pierda totalmente el conocimiento.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Tras recuperar la conciencia, la mujer fue obligada a desplazarse por la zona, aunque pudo escapar y pedir auxilio durante un descuido del atacante. En ese momento, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 7 que patrullaban la región la encontraron en estado de shock y la trasladaron a la Seccional Nº 56, donde formalizó la denuncia, según informó el medio local Jujuy al Momento.

El personal del SAME intervino para asistirla, constatando hematomas en los brazos y lesiones en el rostro, por lo que dispuso su traslado al hospital Pablo Soria para atención médica y estudios complementarios.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación, con intervención del Juzgado de Violencia de Género, que ordenó medidas de protección para resguardar la integridad de la mujer.

La Línea 144 permanece disponible para brindar atención telefónica especializada, anónima y gratuita a mujeres víctimas de violencia de género, todos los días y a cualquier hora.