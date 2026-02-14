Condenaron a cuatro presos por abusar y amenazar con armas blancas a un interno

El tribunal de Rosario les impuso nueve años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado. Las penas se unificaron con condenas previas y, en algunos casos, superan los 14 años.

Cuatro internos del Complejo Penitenciario de Rosario fueron condenados a nueve años de prisión efectiva, luego de que se probara que habían cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra un compañero de pabellón en la Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. Durante el ataque, habían sujetado a la víctima mientras lo amenazaban con armas blancas.

El fallo en contra de Ignacio G., de 36 años; Paulino M., de 54; Gerardo S., de 34, y Brian P., de 32, fue dictado por el tribunal de Primera Instancia integrado por las juezas Lorena Aronne, Silvana Lamas González y el juez Gonzalo Fernández Bussy este viernes 13 de febrero.

Así, los cuatro fueron encontrados culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de más de dos personas y por el uso de arma en calidad de coautores. Asimismo, todos continuaban detenidos al momento del juicio por condenas previas.

De esta manera, la sentencia aumentó el tiempo que los implicados permanecerán en la cárcel en el sudoeste de Rosario, debido a que la pena se acumuló con la cantidad de años que les habían ordenado permanecer detenidos. Por este motivo, la duración del encarcelamiento para tres de ellos será mayor a los 14 años.

Los hechos sucedieron en la Sub Unidad 3, ubicada en la zona de 27 de Febrero al 7600, donde los condenados aprovecharon la condición de vulnerabilidad del interno afectado para agredirlo sexualmente, mediante reiteradas amenazas con armas blancas. La víctima era un compañero de pabellón, según la información publicada por La Capital.

Durante la etapa investigativa, las fiscales Cecilia Marcolin Loberse y Manuela Dalcol, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, lograron documentar que las agresiones tuvieron lugar entre diciembre de 2021 y enero de 2022, acreditando que la violencia y la intimidación ejercidas posibilitaron los hechos.

Fue así que las investigadoras comprobaron que los condenados habían amenazado a la víctima con un arma blanca en varias oportunidades para forzar el abuso en la celda compartida. Tras hacer énfasis en la situación de indefensión, habían solicitado una condena de 14 años de prisión efectiva para cada uno, pero el tribunal determinó reducirla a nueve años.

Entre los condenados, Paulino M. será el que más tiempo deberá pasar tras las rejas, ya que, al unificarse sus antecedentes, la pena total ascendió a 22 años de prisión efectiva. Los registros indicaron que tenía condenas previas, entre ellas, por abuso sexual agravado debido a la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Mientras que Ignacio G., informaron que a fines de 2024 recibió otros nueve años de prisión por causas previas que incluyen amenazas simples y daños, Gerardo S. afrontó cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado y tenencia de arma, sumándose a una sentencia anterior de 2 años y 6 meses por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Por último, Brian P. fue sancionado como partícipe primario, ya que sujetó a la víctima para inmovilizarla durante los ataques, y su condena se unificó en 14 años de prisión efectiva debido a antecedentes por intento de abuso sexual y amenazas coactivas.