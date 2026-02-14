Horror en Córdoba: detuvieron por segunda vez a profesor de vóley acusado de abuso sexual de menores

Un profesor de vóley de 32 años fue nuevamente detenido en la ciudad de Deán Funes, provincia de Córdoba, en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual de menores.

Hoy 11:37

El acusado ya había estado preso por la misma investigación, pero había recuperado la libertad bajo estrictas condiciones judiciales. Sin embargo, la Justicia determinó que incumplió las medidas restrictivas impuestas, por lo que ordenó su inmediata captura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se realizó pasado el mediodía y estuvo a cargo de efectivos de la comisaría local junto a personal de la División Investigaciones. Tras su detención, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó nuevamente a disposición de la Fiscalía interviniente.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción de la Novena Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien dispuso la medida luego de comprobarse el incumplimiento del régimen de conducta que el imputado debía respetar mientras permanecía en libertad.

El docente había sido arrestado originalmente el año pasado, acusado de hechos de abuso sexual contra niños y adolescentes vinculados a la práctica deportiva. Debido a la sensibilidad del caso, las autoridades mantienen reserva sobre varios aspectos de la investigación.

Mientras avanza la instrucción y se encamina el expediente hacia un eventual juicio oral, el acusado permanecerá alojado en una unidad carcelaria. La situación generó fuerte preocupación en la comunidad, dado que las denuncias involucran a menores de edad.