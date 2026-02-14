Jutta Leerdam obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos 2026 y se prepara para su boda con Jake Paul

La patinadora se destacó en la competencia tras ganar el oro en Milán-Cortina 2026 y romper el récord olímpico en los 1.000 metros. A Jake Paul, su novio influencer y boxeador estadounidense, se lo viovisiblemente emocionado.

Hoy 12:06

La patinadora neerlandesa Jutta Leerdam se consagró campeona olímpica en los 1.000 metros de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde además estableció un nuevo récord olímpico. Con este logro, la atleta se convirtió en una de las figuras más destacadas de la competencia y reafirmó su lugar entre las mejores del patinaje de velocidad mundial.

Leerdam había llegado a la cita olímpica como una de las principales candidatas al oro y cumplió con las expectativas. Sin embargo, su presencia en el evento no solo generó repercusión por lo deportivo: su vida personal, su exposición en redes sociales y su relación con celebridades también la mantienen en el centro de la escena.

Lujo, redes sociales y polémicas fuera de la pista

Antes del inicio de los Juegos, la neerlandesa ya había sido noticia tras viajar a Italia en un jet privado, mostrando en redes sociales detalles exclusivos del vuelo, desde champagne hasta comodidades premium. Las imágenes, compartidas con sus millones de seguidores, despertaron críticas en su país y reabrieron el debate sobre su perfil mediático y su estilo de vida.

Semanas antes también había generado comentarios por celebrar un triunfo internacional con la compra de un bolso Birkin de Hermès, uno de los accesorios más codiciados del mercado de lujo, cuyo valor puede oscilar entre los 10.000 y más de 100.000 dólares según el modelo. Mientras algunos lo interpretaron como un premio personal, otros lo consideraron una muestra de ostentación.

Jake Paul, lágrimas en las tribunas y una boda postergada

El momento más comentado llegó durante la final olímpica del 9 de febrero. Tras la victoria de Leerdam, las cámaras captaron a su pareja y prometido, el influencer y boxeador estadounidense Jake Paul, visiblemente emocionado en las tribunas. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y lo convirtieron en tendencia global.

La relación entre ambos es una de las más mediáticas del deporte actual. Aunque están comprometidos, decidieron posponer su casamiento hasta 2027. Según trascendió, la decisión se tomó para que la patinadora pudiera concentrarse plenamente en su preparación olímpica y llegar a los Juegos en su mejor nivel competitivo.

Campeona olímpica y figura mediática global

A sus 27 años, Leerdam logró combinar éxito deportivo y notoriedad pública, algo poco frecuente incluso entre atletas de élite. Admirada por millones y cuestionada por otros tantos, la neerlandesa se mueve con naturalidad entre los récords deportivos y el glamour mediático.

En el hielo ya hizo historia. Fuera de la pista, su estilo de vida y su exposición pública siguen alimentando el debate, consolidándola como una de las deportistas más influyentes del panorama internacional actual.